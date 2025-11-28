MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην 10η Επαρχιακή Οδό Δρυμού – Λητής

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις εργασίες ασφαλτόστρωσης στην 10η Επαρχιακή Οδό Δρυμού – Λητής θα συνεχίσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, με ώρα έναρξης στις 7.00 π.μ., ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Λητής ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Συναγερμός για την εξαφάνιση 17χρονης στο Χαλάνδρι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Επίσημη ομολογία επιβράδυνσης της οικονομίας πίσω από το κυβερνητικό success story

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Μπρους Γουίλις: Ο εγκέφαλός του θα δοθεί στην Επιστήμη ανακοίνωσε η οικογένειά του

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Το μήνυμα του Ερντογάν μετά τη συνάντησή του με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’: “Μοιραστήκαμε τις κοινές μας προσδοκίες για την παγκόσμια ειρήνη”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 37χρονος έδωσε τέλος στη ζωή μου με όπλο – Τον βρήκε μέσα στο ΙΧ του περαστικός

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Αναβρασμός στους εργαζόμενους του ΟΦΥΠΕΚΑ: Εννέα άτομα απολύθηκαν – Φόβοι για επόμενο κύμα απολύσεων