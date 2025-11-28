Θεσσαλονίκη: Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην 10η Επαρχιακή Οδό Δρυμού – Λητής

Τις εργασίες ασφαλτόστρωσης στην 10η Επαρχιακή Οδό Δρυμού – Λητής θα συνεχίσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, με ώρα έναρξης στις 7.00 π.μ., ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Λητής ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.