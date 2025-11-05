MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εργασίες αντικατάστασης αρμών συστολής – διαστολής και σήμερα στην γέφυρα Αξιού

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες αντικατάστασης αρμών συστολής-διαστολής στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, στη γέφυρα Αξιού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας πραγματοποιεί και σήμερα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται έως και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 από τις 07.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, με αποκλεισμό μόνο της μίας λωρίδας ανά φορά.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Μετρό Θεσσαλονίκης: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του – Κανονικά τα δρομολόγια

ΑΠΟΨΕΙΣ 24 ώρες πριν

Χρειαζόμαστε ένα εργασιακό πλαίσιο που να υπηρετεί τον άνθρωπο κι όχι… 13ωρα!

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 22 ώρες πριν

Κοινή δράση για φρεσκοπλυμένα καθαρά ρούχα σε ευάλωτους πολίτες σήμερα και αύριο από τον δήμο Θεσσαλονίκης και την Ithaca Laundry

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκαν 135 κιλά ψάρια στην ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας

EUROBANK 18 ώρες πριν

Eurobank για “Αλυσίδα”: “Αστική αναζωογόνηση και στην τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ανατολική Θεσσαλονίκη”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Χρυσοχοΐδης: Προανήγγειλε αυστηροποίηση της νομοθεσίας για τα όπλα μετά το μακελειό στα Βορίζια