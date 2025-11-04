MENOY

Θεσσαλονίκη: Εργασίες αντικατάστασης αρμών συστολής- διαστολής και σήμερα στην γέφυρα Αξιού

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Εργασίες αντικατάστασης αρμών συστολής-διαστολής στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, στη γέφυρα Αξιού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας πραγματοποιεί και σήμερα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται έως και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 από τις 07.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, με αποκλεισμό μόνο της μίας λωρίδας ανά φορά.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

