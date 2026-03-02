Θεσσαλονίκη: Ακατάλληλο για πόση το νερό σε κοινότητα του δήμου Λαγκαδά – Η ανακοίνωση της ΔΕΥΑ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης γεώτρησης στην κοινότητα Αδάμ του Δήμου Λαγκαδά.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΔΕΥΑ Λαγκαδά, μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και τον τελικό καθαρισμό του δικτύου, η υδροδότηση της περιοχής πραγματοποιείται προσωρινά από την παλαιά γεώτρηση.

Το νερό από την παλαιά γεώτρηση ΔΕΝ είναι κατάλληλο προς πόση και μαγείρεμα. Μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για λοιπές οικιακές χρήσεις (καθαριότητα, πλύσιμο κ.λπ.).

Η ΔΕΥΑ Λαγκαδά παρακολουθεί διαρκώς την πορεία των εργασιών και θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση μόλις ολοκληρωθεί η αποκατάσταση και πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι ποιότητας.

«Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των κατοίκων μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος», καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας.