Θεσσαλονίκη: Χωρίς νερό σήμερα για ώρες περιοχή του Λαγκαδά

Διακοπές υδροδότησης θα σημειωθούν σήμερα για τέσσερις ώρες σε περιοχές του Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη.

Οι διακοπές υδροδότησης θα πραγματοποιηθούν λόγω εργασιών συντήρησης και βελτίωσης στο δίκτυο ύδρευσης, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λαγκαδά.

Οι περιοχές που θα μείνουν χωρίς νερό είναι οι:

1) Πόλη Λαγκαδά (οδοί):

Μεγάλου Αλεξάνδρου (νότιο τμήμα)

Κ. Ασίκη

Καλλιπόλεως

Τσακμάνη

Παπαγεωργίου

Τζελίλη

Όλες οι κάθετες οδοί των παραπάνω

2) Ηράκλειο

3) Περιβολάκι

Ώρες διακοπής: 09:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.

Αιτία: Εργασίες στο δίκτυο ύδρευσης.

Η ΔΕΥΑ Λαγκαδά καλεί τους καταναλωτές να μεριμνήσουν για την έγκαιρη αποθήκευση νερού για βασικές οικιακές ανάγκες.

“Μετά την αποκατάσταση της υδροδότησης, ενδέχεται να παρουσιαστεί παροδική θολότητα ή αέρας στο δίκτυο. Συνιστάται να αφήσετε το νερό να τρέξει για λίγα λεπτά έως ότου καθαρίσει πλήρως”, σημειώνει ακόμα στην ανακοίνωσή της.