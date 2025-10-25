MENOY

Τα πέντε σημεία στο σπίτι που καθαρίζετε λάθος και πώς να το διορθώσετε

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Η καθαριότητα του σπιτιού είναι καθημερινή υπόθεση, αλλά υπάρχουν ορισμένα σημεία που χωρίς να το καταλαβαίνουμε τα καθαρίζουμε με λάθος τρόπο. Το αποτέλεσμα; Συσσώρευση μικροβίων, φθορά σε υλικά και διπλός κόπος. Δείτε ποια είναι τα 5 πιο συνηθισμένα λάθη και πώς να τα αποφύγετε.

1. Καθρέφτες και τζάμια

Το λάθος: Πολλοί χρησιμοποιούν χαρτί κουζίνας ή πανιά που αφήνουν χνούδι, ενώ ψεκάζουν απευθείας το καθαριστικό πάνω στο τζάμι. Αυτό κάνει ραβδώσεις και λεκέδες.

Η σωστή λύση: Χρησιμοποιήστε μικροϊνές και ψεκάστε το καθαριστικό πάνω στο πανί, όχι στο τζάμι. Έτσι αποφύγετε τις στάμπες και το γυαλίζει τέλεια.

2. Πάγκοι κουζίνας

Το λάθος: Ο καθαρισμός με χλωρίνη ή πολύ δυνατά καθαριστικά σε καθημερινή βάση. Εκτός ότι φθείρουν την επιφάνεια, μένουν και χημικά υπολείμματα εκεί όπου ετοιμάζετε φαγητό.

Η σωστή λύση: Για καθημερινή χρήση, αρκεί ζεστό νερό με λίγο σαπούνι πιάτων και καθαρό πανί. Τα πιο σκληρά καθαριστικά χρειάζονται μόνο σε δύσκολους λεκέδες.

3. Σφουγγάρια και πανάκια

Το λάθος: Τα ξεπλένετε πρόχειρα και τα αφήνετε στο νεροχύτη να στεγνώσουν. Έτσι γίνονται εστία μικροβίων και μυρίζουν άσχημα.

Η σωστή λύση: Ξεπλένετε καλά με ζεστό νερό και στύβετε τελείως. Ιδανικά, βάλτε τα στο πλυντήριο ή στον φούρνο μικροκυμάτων για 1 λεπτό (μόνο αν είναι βρεγμένα) για να σκοτωθούν τα μικρόβια.

4. Ηλεκτρικές συσκευές

Το λάθος: Περνάμε τις επιφάνειες με βρεγμένα πανιά. Η υγρασία μπορεί να μπει σε κουμπιά και ανοίγματα, χαλώντας τη συσκευή.

Η σωστή λύση: Καθαρίστε με ελαφρώς νωπό πανί μικροϊνών, ποτέ βρεγμένο. Για τα πληκτρολόγια ή τηλεχειριστήρια, χρησιμοποιήστε μπατονέτες με λίγο οινόπνευμα.

5. Πατώματα

Το λάθος: Χρησιμοποιούμε πάρα πολύ απορρυπαντικό και πολύ νερό. Αυτό δημιουργεί θαμπάδα, κολλώδη αίσθηση και σε ξύλινα πατώματα, φθορά.

Η σωστή λύση: Λίγες σταγόνες ήπιου καθαριστικού σε χλιαρό νερό είναι αρκετές. Για ξύλινα πατώματα, χρησιμοποιήστε ελάχιστο νερό και καλά στυμμένη σφουγγαρίστρα.

Η καθαριότητα δεν είναι θέμα υπερβολής, αλλά σωστής μεθόδου. Με μικρές αλλαγές στον τρόπο που καθαρίζετε, γλιτώνετε χρόνο, προστατεύετε τις επιφάνειες και κρατάτε το σπίτι σας πιο υγιεινό και όμορφο.

Πηγή: spirossoulis.com

