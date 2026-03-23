Συνεχίζονται σήμερα οι νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Μουδανιών – Σε ποια σημεία

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
Τις νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών θα συνεχίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, από τις 9.00 μ.μ. έως τις 06.00 π.μ. της επόμενης ημέρας, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες διαγράμμισης στο τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο Κ12 (Χ.Θ. 8+000 περίπου) έως τον ανισόπεδο κόμβο Νέου Ρυσίου (Χ.Θ. 18+500 περίπου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Επιπλέον, θα διαγραμμιστούν και βέλη κατεύθυνσης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν.Μουδανιών, στους κόμβους με την Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης και στο διπλό κόμβο Θέρμης και Αεροδρομίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Πως αμείβεται η 25η Μαρτίου – Όσα πρέπει να ξέρετε αν δουλεύετε

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Ηρακλής: Κόσμος και παίκτες έγιναν ένα στο Καυταντζόγλειο για τη φιέστα ανόδου – Δείτε βίντεο και εικόνες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Ένταση πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ με τον πρόεδρο της ομάδας του: Κλειδώθηκαν σε γραφείο και τον απέλυσε

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Βόλος-ΠΑΟΚ: Τέιλορ αντί Μπάμπα επέλεξε ο Λουτσέσκου για την ενδεκάδα του Δικεφάλου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Μπράτσος: Στο ημίχρονο είπα στους παίκτες μας ότι έπρεπε να είναι 3-1 υπέρ μας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Άδωνις Γεωργιάδης: Οι νεφροπαθείς στην Αίγινα θα συνεχίσουν κανονικά να πηγαίνουν στη μονάδα στο νησί