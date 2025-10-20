MENOY

Συνεχίζονται από σήμερα οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος στην ΕΟ 2 Θεσσαλονίκης-όρια νομού Καβάλας

Τις εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών οδοστρωμάτων στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – όρια νομού Καβάλας θα συνεχίσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από σήμερα Δευτέρα 20 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, με ώρα έναρξης στις 07.30 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες εκατέρωθεν της Εθνικής Οδού 2 Θεσσαλονίκης- όρια νομού Καβάλας, στο τμήμα από τον κόμβο των Λουτρών Απολλωνίας προς τον Περιστερώνα, σε μήκος περίπου 1.000 μέτρων. Η κίνηση των οχημάτων κατά την εκτέλεση των εργασιών θα διενεργείται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Ασπροβάλτας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

