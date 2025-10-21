MENOY

Ρούχα: Το κόλπο για να τα στεγνώσετε μέσα στο σπίτι χωρίς στεγνωτήριο με ένα οικιακό αντικείμενο

Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM

Είναι πρόκληση να στεγνώσετε τα ρούχα μέσα στο σπίτι κατά τους κρύους μήνες, χωρίς να εκτοξεύσετε τους λογαριασμούς ενέργειας. Ωστόσο, υπάρχει ένας απλός τρόπος να επιταχύνετε το στέγνωμα ρούχων χρησιμοποιώντας ένα οικιακό αντικείμενο που υπάρχει σε κάθε σπίτι.

Πώς να στεγνώσετε τα ρούχα μέσα στο σπίτι χωρίς στεγνωτήριο

Η Fiona, ειδικός καθαριότητας και ιδρύτρια της Dolly Dowsie, αποκάλυψε ένα απλό κόλπο για το στέγνωμα των ρούχων που απαιτεί μόνο μία απορροφητική πετσέτα.

«Για μια γρήγορη λύση, δοκιμάστε αυτό το δημοφιλές κόλπο: απλώστε μια στεγνή, απορροφητική πετσέτα και τοποθετήστε το βρεγμένο ρούχο σας από πάνω. Τυλίξτε την πετσέτα σφιχτά με το ρούχο μέσα και πιέστε δυνατά. Αυτή η διαδικασία βοηθά να απορροφηθεί η υπερβολική υγρασία από τα ρούχα σας, βοηθώντας τα να στεγνώσουν πιο γρήγορα», εξήγησε η Fiona.

Οι πετσέτες λειτουργούν σαν σφουγγάρι, απορροφώντας την περιττή υγρασία, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο στεγνώματος. Αυτή η εύκολη μέθοδος μπορεί να σας βοηθήσει να έχετε τα ρούχα σας στεγνά αυθημερόν.

Βήμα-βήμα πώς να στεγνώσετε τα ρούχα σας χρησιμοποιώντας μόνο μια πετσέτα

  • Απλώστε μια στεγνή πετσέτα σε μια επίπεδη επιφάνεια (π.χ. σε ένα τραπέζι ή στο πάτωμα) και βάλτε το βρεγμένο ρούχο πάνω της.
  • Τυλίξτε την πετσέτα σφιχτά με το ρούχο μέσα και πιέστε την απαλά για να απομακρύνετε την περιττή υγρασία. Μπορείτε να γονατίσετε πάνω στην τυλιγμένη πετσέτα για καλύτερα αποτελέσματα.
  • Κρεμάστε τα ρούχα σας σε μια απλώστρα για να ολοκληρωθεί το στέγνωμα. Για ελαφριά ρούχα (π.χ. T-shirts), μπορεί να χρειαστούν 1-4 ώρες, ενώ για πιο βαριά υφάσματα (π.χ. τζιν) 4-8 ώρες.

Συμβουλές για γρήγορο στέγνωμα και εξοικονόμηση ενέργειας

  • Κρεμάστε τα ρούχα σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο με ανοιχτό παράθυρο ή πόρτα. Η ροή του αέρα επιταχύνει την εξάτμιση και αποτρέπει τη μούχλα και την άσχημη μυρωδιά.
  • Ένας αφυγραντήρας βοηθά στην απορρόφηση της υγρασίας. Εναλλακτικά, ορισμένα φυτά εσωτερικού χώρου είναι γνωστό ότι απορροφούν φυσικά την υγρασία από τον αέρα.
  • Χωρίστε τα ελαφριά ρούχα από τα ογκώδη (π.χ. πετσέτες). Τα βαριά υφάσματα συγκρατούν περισσότερη υγρασία και επιβραδύνουν το στέγνωμα.
  • Ενεργοποιήστε έναν επιπλέον κύκλο στυψίματος στο πλυντήριο μετά την πλύση για να απομακρύνετε όσο το δυνατόν περισσότερο νερό, μειώνοντας δραστικά τον απαιτούμενο χρόνο στεγνώματος.

Πηγή: enikos.gr

