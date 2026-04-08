Πώς θα καταλάβεις αν έχεις το “χάρισμα” να γίνεις ένας επιτυχημένος ψυχοθεραπευτής

H Ψυχολογία είναι από εκείνες τις σχολές που ασκούν μια σχεδόν μαγνητική έλξη. Υπάρχει κάτι το συναρπαστικό στην ιδέα του να ξεκλειδώνεις τα μυστικά του ανθρώπινου μυαλού, έτσι δεν είναι;

Πριν όμως αρχίσεις να ονειρεύεσαι τον εαυτό σου σε μια πολυθρόνα να κρατάει σημειώσεις, περίμενε: η Ψυχολογία είναι ένας υπέροχος δρόμος, αλλά δεν είναι πάντα στρωμένος με ροδοπέταλα.

Ας δούμε αν αυτό το μονοπάτι είναι όντως για σένα.

1. Είσαι έτοιμος/η για πολύ διάβασμα;

Το πιο σημαντικό που πρέπει να θυμάσαι είναι ότι η Ψυχολογία είναι επιστήμη. Αυτό σημαίνει ότι θα έρθεις αντιμέτωπος/η με πολλή Στατιστική, Μεθοδολογία Έρευνας και Νευροεπιστήμη, οπότε αν νομίζεις ότι πρόκειται για ανθρωπιστικές σπουδές που θα σου επιτρέψουν να γλιτώσεις τα μαθηματικά ή τη σκληρή μελέτη, ξανασκέψου το – θα χρειαστεί να διαβάζεις ατελείωτες έρευνες στα αγγλικά και να ενημερώνεσαι συνεχώς για τα νέα δεδομένα.

⇒ Αν ψάχνεις το καλύτερο κολλέγιο για ψυχολογία ή το ιδανικό πανεπιστήμιο, φρόντισε να δεις το πρόγραμμα σπουδών: αν έχει πολλή έρευνα, τότε είσαι στο σωστό μέρος για να γίνεις πραγματικός επιστήμονας.

2. Είναι το “γιατί” η αγαπημένη σου λέξη;

Αν από παιδί δεν σου αρκούσε να βλέπεις τι κάνει κάποιος, αλλά ήθελες απεγνωσμένα να μάθεις το γιατί, τότε είσαι σε καλό δρόμο. Αν σπουδάσεις Ψυχολογία, αργά ή γρήγορα θα κληθείς να κάνεις τον… ντετέκτιβ, θα χρειαστεί να σκάψεις βαθιά κάτω από την επιφάνεια, να εξετάσεις τα παιδικά τραύματα, τις κοινωνικές επιρροές, ακόμα και τη χημεία του εγκεφάλου.

⇒ Αν το να αναλύεις τις συμπεριφορές των γύρω σου (ή και τις δικές σου) είναι το αγαπημένο σου χόμπι, τότε η θεωρία της σχολής θα σου φανεί σαν το πιο συναρπαστικό μυθιστόρημα.

3. Έχεις ενσυναίσθηση;

Το πιο απαραίτητο προσόν, μάλλον, για έναν/μία ψυχολόγο είναι η ενσυναίσθηση – το να μπορείς δηλαδή να νιώθεις τον πόνο του άλλου, χωρίς όμως να σε καταπίνει. Αν είσαι από τους ανθρώπους που κλαίνε με τις ώρες επειδή ένας φίλος τους περνάει δύσκολα, θα χρειαστεί να δουλέψεις πολύ με τα όριά σου.

⇒ Στη σχολή θα μάθεις πώς να κρατάς αυτή την επαγγελματική απόσταση που θα σου επιτρέπει να βοηθάς ουσιαστικά, χωρίς να καταρρέεις κι εσύ μαζί με τον θεραπευόμενο.

4. Ξέρεις να ακούς χωρίς να δίνεις συμβουλές;

Οι περισσότεροι φίλοι σου έρχονται σε σένα για συμβουλές; Αυτό είναι ωραίο, αλλά ο ψυχολόγος κάνει το αντίθετο: δεν δίνει έτοιμες λύσεις! Για παράδειγμα, στη Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT), ο θεραπευτής χρησιμοποιεί στοχευμένες ερωτήσεις με σκοπό να οδηγήσει τον θεραπευόμενο στο να ανακαλύψεις μόνος του τις δυσλειτουργικές του πεποιθήσεις, δεν θα πει ποτέ “Χώρισε” ή “¨Παραιτήσου από τη δουλειά σου”.

⇒ Αν μπορείς να κάθεσαι σιωπηλός/ή, να ακούς ενεργά και να κάνεις εκείνη την μία ερώτηση που θα κάνει τον άλλον να δει την αλήθεια του, τότε είσαι στον σωστό δρόμο.

5. Διακρίνεσαι για την υπομονή σου;

Στην Ψυχολογία δεν υπάρχει το “quick fix”, δεν δίνεις ένα παυσίπονο για να περάσει ο πόνος. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να επιμείνεις, ξανά και ξανά, αφού οι αλλαγές στον άνθρωπο παίρνουν μήνες ή και χρόνια. Θα υπάρξουν στιγμές που θα νιώθεις ότι δεν προσφέρεις τίποτα, μέχρι που μια μέρα, ο άνθρωπος απέναντί σου θα κάνει ένα μικρό, αλλά ταυτόχρονα τεράστιο βήμα.

⇒ Αν βιάζεσαι να δεις αποτελέσματα, η Ψυχολογία θα σε δοκιμάσει σκληρά και ίσως να μην είναι τελικά αυτό που περίμενες.

Ό,τι κι αν αποφασίσεις τελικά, μην ξεχνάς ότι η Ψυχολογία είναι τρόπος ζωής και σκέψης. Αν διαβάζοντας τα παραπάνω ένιωσες μια γλυκιά ανησυχία αλλά και έναν ενθουσιασμό, τότε μάλλον έχεις βρει την κλίση σου. Μην τρομάζεις από τις δυσκολίες. Κάθε επιστήμη έχει το ζόρι της, αλλά η Ψυχολογία έχει τη μοναδική ανταμοιβή να βλέπεις μια ανθρώπινη ζωή να ανθίζει μπροστά στα μάτια σου.

Πάρε το χρόνο σου, ψάξε τις επιλογές σου, βρες το καλύτερο κολλέγιο για ψυχολογία που ταιριάζει στα δικά σου στάνταρ και, πάνω από όλα, εμπιστεύσου το ένστικτό σου. Ο κόσμος χρειάζεται ανθρώπους που νοιάζονται πραγματικά να καταλάβουν την ανθρώπινη ψυχή. Είσαι ένας από αυτούς;