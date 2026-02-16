MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Προβλήματα υδροδότησης αύριο για τρεις ώρες σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Προβλήματα υδροδότησης θα σημειωθούν αύριο, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου για διάστημα τριών ωρών σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΥΑΘ, από τις 10:00π.μ. έως τις 13:00μ.μ., θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης στην συμβολή των οδών Φλέμινγκ – Ιθάκης στη δημοτική ενότητα Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ιερομονάχου Κοσμά – Κύπρου – Φλέμινγκ και τις παρακείμενες οδούς της Δημοτικής Ενότητας Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά.

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών.

Διακοπή νερού Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Ο Χάρης Θεοχάρης θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 37 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για εξαφάνιση 76χρονης από το Ωραιόκαστρο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Ασθενής επιτέθηκε σε νοσηλεύτρια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας – Η ανακοίνωση του Σωματείο Εργαζομένων

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Θωμαή Απέργη: Το πρωί ψυχολόγος, το βράδυ τραγουδίστρια

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Τραγωδία στο Μπαγκλαντές: 32χρονος παρασύρθηκε από τρένο ενώ προσπαθούσε να βγάλει selfie

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Αδερφοκτονία στην Κρήτη: Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη πήρε ο 63χρονος δράστης