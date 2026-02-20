MENOY

Προσωρινή διακοπή υπηρεσιών gov.gr λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης συστημάτων αυθεντικοποίησης

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Στο πλαίσιο βελτίωσης της απόδοσης και της ασφάλειας των υπηρεσιών προς το κοινό, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) θα προχωρήσει σε αναβάθμιση των υποδομών αυθεντικοποίησης χρηστών.

Η αναβάθμιση έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και θα πραγματοποιηθεί από 09:00 έως 13:00.

Κατά το παραπάνω διάστημα δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμες οι εξής υπηρεσίες του gov.gr:

  • Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (τροποποίηση στοιχείων)
  • Συστηθείτε — υπηρεσία KYC για τράπεζες
  • myPhoto (πολίτες και φωτογράφοι)
  • myInfo — Προσωπικός Αριθμός
  • Διασταυρωτικοί Έλεγχοι Οχημάτων

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, προκειμένου να είναι μικρότερη η επίπτωση από τη μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών».

