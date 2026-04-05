Πότε πέφτει το Πάσχα το 2027

Το Ορθόδοξο Πάσχα αποτελεί τη σημαντικότερη γιορτή της Χριστιανοσύνης και κάθε χρόνο πολλοί αναζητούν έγκαιρα πότε πέφτει, προκειμένου να οργανώσουν τις διακοπές και τις υποχρεώσεις τους.

Πότε είναι το Πάσχα 2027

Το Ορθόδοξο Πάσχα το 2027 πέφτει την Κυριακή 2 Μαΐου 2027.

Πρόκειται για μία σχετικά «όψιμη» ημερομηνία, καθώς το Πάσχα μπορεί να κυμανθεί χρονικά από τις αρχές Απριλίου έως και τις αρχές Μαΐου.

Οι βασικές ημερομηνίες της Μεγάλης Εβδομάδας 2027

Κυριακή των Βαΐων: 25 Απριλίου 2027

Μεγάλη Δευτέρα: 26 Απριλίου 2027

Μεγάλη Τρίτη: 27 Απριλίου 2027

Μεγάλη Τετάρτη: 28 Απριλίου 2027

Μεγάλη Πέμπτη: 29 Απριλίου 2027

Μεγάλη Παρασκευή: 30 Απριλίου 2027

Μεγάλο Σάββατο: 1 Μαΐου 2027

Κυριακή του Πάσχα: 2 Μαΐου 2027

Γιατί αλλάζει κάθε χρόνο η ημερομηνία

Η ημερομηνία του Ορθόδοξου Πάσχα δεν είναι σταθερή, καθώς υπολογίζεται με βάση το παλαιό (Ιουλιανό) ημερολόγιο και εξαρτάται από:

την εαρινή ισημερία

την πρώτη πανσέληνο μετά από αυτήν

την ημέρα της Κυριακής που ακολουθεί

Αυτός ο τρόπος υπολογισμού οδηγεί σε διαφορετική ημερομηνία κάθε χρόνο, ενώ συχνά διαφέρει και από το Καθολικό Πάσχα.