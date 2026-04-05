Πότε πέφτει το Πάσχα το 2027
Το Ορθόδοξο Πάσχα αποτελεί τη σημαντικότερη γιορτή της Χριστιανοσύνης και κάθε χρόνο πολλοί αναζητούν έγκαιρα πότε πέφτει, προκειμένου να οργανώσουν τις διακοπές και τις υποχρεώσεις τους.
Πότε είναι το Πάσχα 2027
Το Ορθόδοξο Πάσχα το 2027 πέφτει την Κυριακή 2 Μαΐου 2027.
Πρόκειται για μία σχετικά «όψιμη» ημερομηνία, καθώς το Πάσχα μπορεί να κυμανθεί χρονικά από τις αρχές Απριλίου έως και τις αρχές Μαΐου.
Οι βασικές ημερομηνίες της Μεγάλης Εβδομάδας 2027
- Κυριακή των Βαΐων: 25 Απριλίου 2027
- Μεγάλη Δευτέρα: 26 Απριλίου 2027
- Μεγάλη Τρίτη: 27 Απριλίου 2027
- Μεγάλη Τετάρτη: 28 Απριλίου 2027
- Μεγάλη Πέμπτη: 29 Απριλίου 2027
- Μεγάλη Παρασκευή: 30 Απριλίου 2027
- Μεγάλο Σάββατο: 1 Μαΐου 2027
- Κυριακή του Πάσχα: 2 Μαΐου 2027
Γιατί αλλάζει κάθε χρόνο η ημερομηνία
Η ημερομηνία του Ορθόδοξου Πάσχα δεν είναι σταθερή, καθώς υπολογίζεται με βάση το παλαιό (Ιουλιανό) ημερολόγιο και εξαρτάται από:
- την εαρινή ισημερία
- την πρώτη πανσέληνο μετά από αυτήν
- την ημέρα της Κυριακής που ακολουθεί
Αυτός ο τρόπος υπολογισμού οδηγεί σε διαφορετική ημερομηνία κάθε χρόνο, ενώ συχνά διαφέρει και από το Καθολικό Πάσχα.