Πώς να καθαρίσετε τον βραστήρα από τα άλατα με φυσικούς τρόπους

Ο βραστήρας είναι από τις συσκευές που χρησιμοποιούμε σχεδόν καθημερινά. Από τον καφέ και το τσάι μέχρι το γρήγορο ζεστό νερό για το μαγείρεμα, δουλεύει συνεχώς. Με τον καιρό όμως τα άλατα του νερού συσσωρεύονται στο εσωτερικό του, κάτι που μπορεί να μειώσει την απόδοσή του και να επηρεάσει ακόμη και τη γεύση του νερού.



Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζονται ειδικά καθαριστικά. Με απλά υλικά που υπάρχουν ήδη στην κουζίνα μπορείτε να τον καθαρίσετε εύκολα και φυσικά.

Ξίδι και νερό

Το ξίδι είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς φυσικούς τρόπους για να διαλύσετε τα άλατα. Γεμίστε τον βραστήρα μέχρι τη μέση με νερό και προσθέστε ίση ποσότητα ξίδι. Βάλτε τον να βράσει και αφήστε το μείγμα μέσα για περίπου 10-15 λεπτά. Στη συνέχεια αδειάστε τον και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Τα άλατα θα έχουν μαλακώσει και θα απομακρυνθούν πολύ πιο εύκολα.

Λεμόνι και νερό

Το λεμόνι είναι μια εξίσου φυσική λύση που βοηθά να διαλυθούν τα άλατα και αφήνει και πιο ευχάριστη μυρωδιά. Κόψτε ένα λεμόνι σε φέτες, βάλτε το μέσα στον βραστήρα και γεμίστε με νερό. Αφήστε το να βράσει και αφήστε το μείγμα να μείνει μέσα για λίγα λεπτά πριν το αδειάσετε και ξεπλύνετε τη συσκευή.



Ξίδι για πιο έντονα άλατα

Αν τα άλατα έχουν συσσωρευτεί έντονα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πιο συμπυκνωμένο διάλυμα. Γεμίστε τον βραστήρα με ένα μέρος ξίδι και δύο μέρη νερό, βράστε το μείγμα και αφήστε το μέσα για περίπου 20 λεπτά. Στη συνέχεια ξεπλύνετε πολύ καλά με καθαρό νερό.

Το καλοκαιρινό κόλπο με τα κοχύλια

Υπάρχει και ένα πιο απλό κόλπο που χρησιμοποιούν αρκετοί. Αν έχετε κοχύλια από τη θάλασσα, μπορείτε να βάλετε ένα μέσα στον βραστήρα. Με τον καιρό τα άλατα τείνουν να κολλούν στο κοχύλι αντί στα τοιχώματα της συσκευής.

Κάθε πότε πρέπει να τον καθαρίζετε

Ιδανικά ο βραστήρας πρέπει να καθαρίζεται περίπου μία φορά τον μήνα. Έτσι αποφεύγεται η συσσώρευση αλάτων και η συσκευή λειτουργεί καλύτερα, ενώ το νερό που χρησιμοποιείτε για καφέ ή τσάι παραμένει καθαρό και με ουδέτερη γεύση.

Ένας τακτικός καθαρισμός όχι μόνο βοηθά στη σωστή λειτουργία της συσκευής αλλά μπορεί να παρατείνει και τη διάρκεια ζωής της.

Πηγή: spirossoulis.com