Πώς να διατηρήσετε καθαρές τις σωληνώσεις σε μπάνιο και κουζίνα

Αν παρατηρείτε ότι το νερό στον νεροχύτη ή τον νιπτήρα σας δεν αποστραγγίζεται γρήγορα και δυσκολεύεται να φύγει, τότε πιθανότατα οι σωληνώσεις σας έχουν φράξει. Πριν καταφύγετε σε έναν επαγγελματία υδραυλικό, δείτε ποιες λύσεις μπορείτε να εφαρμόσετε μόνοι σας.

Παρακάτω θα βρείτε μια απλή συνταγή για ένα μείγμα που θα σας βοηθήσει να καθαρίσετε τις βουλωμένες σωληνώσεις. Επιπλέον, εάν το χρησιμοποιείτε προληπτικά (π.χ. μια φορά τον μήνα ή ακόμα πιο συχνά), μπορείτε να αποφύγετε την επανεμφάνιση του προβλήματος και να διατηρείτε τα σιφόνια σας καθαρά.

Για να το φτιάξετε θα χρειαστείτε:

χαρτοπετσέτες

1/4 φλ. μαγειρική σόδα

1/4 φλ. αλάτι

1/4 φλ. κρέμα ταρτάρ (θα βρείτε σε ζαχαροπλαστεία)

2 φλ. βραστό νερό

Ξεκινήστε καθαρίζοντας την γύρω περιοχή του σιφονιού του νεροχύτη, του νιπτήρα και της μπανιέρας από υπολείμματα τροφίμων και τρίχες αντίστοιχα.

Ανακατέψτε σε ένα βαποριζατέρ, το αλάτι και την κρέμα ταρτάρ. Η σόδα και το αλάτι θα καθαρίσουν τις σωληνώσεις από άλατα και η κρέμα ταρτάρ είναι φυσικό καθαριστικό των μετάλλων. Ανακινήστε καλά το βαποριζατέρ και ψεκάστε μέσα στο σιφόνι.

Ρίξτε και το καυτό νερό και αφήστε το μείγμα να κάνει τη δουλειά του για καμιά ώρα. Έπειτα ρίξτε κρύο νερό. Θα παρατηρήσετε μεγάλη διαφορά στο πώς θα φεύγει το νερό.



Αν το σιφόνι σας είναι ακόμα βουλωμένο ρίξτε 1 φλ. μαγειρική σόδα και αμέσως μετά 1 φλ. ξίδι. Τα δύο αυτά υλικά θα δημιουργήσουν μια αντίδραση η οποία θα ξεβουλώσει το σιφόνι σας μια και καλή. Αφήστε τα δύο υλικά να κάνουν τη δουλειά τους για ένα ολόκληρο βράδυ και έπειτα, το επόμενο πρωί, ρίξτε 2 φλ. βραστό νερό στο σιφόνι.

Πηγή: spirossoulis.com