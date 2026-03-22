Πολύωρες διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, από τις 6 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στον δήμο Θέρμης: Οι καταναλωτές που βρίσκονται στις οδούς Περικλέους, Αγίας Αναστασίας με Νιόβης, όπισθεν του 2ου ΓΕΛ Θέρμης και πλησίον Eurotech. Καθώς και οι καταναλωτές που βρίσκονται εκατέρωθεν της οδού Νικομηδείας, της συμμαχικής οδού έναντι ΚΤΕΟ Autovision και περιμετρικά του Παιδκού σταθμού Μελισόπουλα. Επίσης, ο οικισμός Φαρμακεικα Ταγαράδων και η περιοχή όπισθεν του γηπέδου Ν.Ρυσίου. Ενδεικτικά καταναλωτές Eurotech, Εργαστήρια αγροκτήματος ΑΠΘ κ.α. Συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων, αρδευτικών, φωτοβολταικών σταθμών και αντλιοστασίων.

Από τις 8 μέχρι τις 10:30 στον δήμο Θεσσαλονίκης: Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 16), ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ (ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 8, ΑΠΟ 3 ΕΩΣ 7), ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 16 ΚΑΙ ΤΟ 17)

Από τις 8 έως τις 12 στον δήμο Κορδελιού Ευόσμου: ΟΔΟΣ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΕΣ ΟΔΟΙ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ .

Από τις 8 έως τις 14:30 στον δήμο Χαλκηδόνος: ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛ. ΠΑΠΑΓΟΥ ΕΩΣ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΕΟ ΠΑΘΕ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ “ΓΕΦΥΡΑ”

Από τις 10:30 έως τις 14:45 στον δήμο Ωραιοκάστρου: Η ΚΑΘΕΤΗ (ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ) ΟΔΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε65 (ΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ) ΕΠΙ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΊΟΥ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ 25097

