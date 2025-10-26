Πολύωρες διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

Πολύωρες διακοπές της ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, χωρίς ρεύμα θα μείνουν περιοχές του Δήμου Ωραιοκάστρου:

Από τις 08:00 μέχρι τις 14:30 η περιοχή: ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΤΟΜΠΑΖΗ ΑΠΟ SOSTAR ΕΩΣ ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΤΕΡΒΙΣΗΣ, ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ, PG ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΚΑ. ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.

Από τις 08:00 μέχρι τις 14:30 η περιοχή: ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΑΠΟ VIOSARP ΕΩΣ GRE – GO ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ PITTAS, BMW ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, MOTORLINE, KANDYS ART, DE CORO, MR GADGET, Μ.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, ΖΑΝΝΑ ΑΕ, ΚΑΠΟΥΣΟΥΖ Κ.Α ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.