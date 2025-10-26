MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πολύωρες διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Πολύωρες διακοπές της ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, χωρίς ρεύμα θα μείνουν περιοχές του Δήμου Ωραιοκάστρου:

Από τις 08:00 μέχρι τις 14:30 η περιοχή: ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΤΟΜΠΑΖΗ ΑΠΟ SOSTAR ΕΩΣ ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΤΕΡΒΙΣΗΣ, ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ, PG ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΚΑ. ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.

Από τις 08:00 μέχρι τις 14:30 η περιοχή: ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΑΠΟ VIOSARP ΕΩΣ GRE – GO ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ PITTAS, BMW ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, MOTORLINE, KANDYS ART, DE CORO, MR GADGET, Μ.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, ΖΑΝΝΑ ΑΕ, ΚΑΠΟΥΣΟΥΖ Κ.Α ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Κορωπί: “Δεν έμοιαζε με γυναίκα που είναι καλά με τον σύντροφό της” λέει φίλος του ζευγαριού για την 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Κεντρική Μακεδονία: 688 “καμπάνες” για παραβάσεις του ΚΟΚ μέσα σε λίγες ώρες

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Τζορτζ Κλούνεϊ για τους κλέφτες του Λούβρου: “Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς τους τύπους”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 35χρονος που αναζητείτο για προπαγάνδα υπέρ τρομοκρατικής οργάνωσης στην Τουρκία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

K. Mητσοτάκης για Σαββόπουλο: Έζησε και περιέγραψε μοναδικά τις περιπέτειες του τόπου – Θα σε αποχαιρετίσω με ένα μεγάλο ευχαριστώ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Με το “Ας κρατήσουν οι χοροί” στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών ο Διονύσης Σαββόπουλος – Δείτε βίντεο