Πολύωρες διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Πολύωρες διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα Πέμπτη 23 Οκτωβρίου σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις στις παρακάτω περιοχές:

23/10/2025 8:00:00 πμ23/10/2025 11:00:00 πμΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΟΥ ΕΩΣ ΜΠΑΤΟΥ, ΜΠΑΤΟΥ ΑΠΟ ΦΟΙΝΙΚΟΣ ΕΩΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΟΥ, ΦΟΙΝΙΚΟΣ ΑΠΟ ΜΠΑΤΟΥ ΕΩΣ ΜΕΤΕΡΩΡΩΝ ΚΑ ΙΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΜΑΛΩΤΕΣ.
23/10/2025 8:00:00 πμ23/10/2025 11:00:00 πμΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟ ΓΑΒΡΑ ΕΩΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΓΑΒΡΑ ΑΠΟ ΛΕΩΓΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΒΑΣΙΤΟΥ ΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΟ ΛΕΩΦΟΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΩΣ ΑΚΡΙΤΑ ΔΙΓΕΝΗ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΕΩΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΚΥΠΡΟΥ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟ ΓΑΒΡΑ ΕΩΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.
23/10/2025 8:00:00 πμ23/10/2025 3:00:00 μμΘΕΡΜΗΣ Δ.Ε.ΒΑΣΙΛΙΚΩΝοι καταναλωτές που βρίσκονται εκατέρωθεν της Επαρχιακής οδού: ΛΙΒΑΔΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, καθώς και οι Τ.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ και ΛΙΒΑΔΙΟΥ, συμπεριλαμβανομένων των ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ και Φ/Β σταθμών ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ και ΛΙΒΑΔΙΟΥ. Ενδεικτικά καταναλωτές : Μαββίδου, Φρεσκότ, Φάρμα Βογιατζή, Ζωοτροφές Γραμμένα, Μονή Παντάνασσας, Εστιατόριο Μετόχι, Προσκοπικό κέντρο Λιβαδιού κ.α.
23/10/2025 11:00:00 πμ23/10/2025 1:00:00 μμΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΥΟΣΜΟΣ : ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΑΠΟ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ ΕΩΣ ΔΟΥΜΠΙΩΤΗ, ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ, ΝΕΣΤΟΡΟΥ, ΔΟΔΩΝΗΣ, ΚΕΡΚΙΔΟΣ, ΕΛΠΙΔΟΣ ΑΠΟ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ ΕΩΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ, ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ ΑΠΟ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΩΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ, ΚΕΡΚΙΔΟΣ, ΝΟΤΑΡΑ ΑΠΟ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΩΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ, ΤΙΤΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΩΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ, ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ ΑΠΟ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΩΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ, ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ ΑΠΟ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΩΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ, ΔΟΥΜΠΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΑΛΩΤΕΣ.

Διακοπές ρεύματος Θεσσαλονίκη

