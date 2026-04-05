Πασχαλινό ωράριο: Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη – Το ωράριο λειτουργίας

Σε ισχύ βρίσκεται το πασχαλινό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά την Κυριακή των Βαΐων στις 5 Απριλίου, ενώ θα παραμείνουν κλειστά την Κυριακή του Πάσχα αλλά και την αμέσως επόμενη ημέρα.

Πιο αναλυτικά σήμερα τα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 18:00.

Δείτε αναλυτικά το πασχαλινό ωράριο: