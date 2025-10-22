Η κουζίνα είναι ένα από τα δωμάτια του σπιτιού που απαιτούν βαθύ καθαρισμό. Υπολείμματα φαγητού, λίπη και βρωμιά συσσωρεύονται σε πάγκους, μαγειρικά σκεύη και ηλεκτρικές συσκευές. Μία ειδικός στον καθαρισμό μοιράστηκε ένα έξυπνο κόλπο για να χαρίσετε στους πάγκους της κουζίνας σας εκθαμβωτική λάμψη χρησιμοποιώντας μόνο ένα προϊόν.

Πάγκοι κουζίνας: Πώς να αφαιρέσετε τους λεκέδες από καφέ και τσάι με 1 μόνο υλικό

Η ειδικός στον καθαρισμό Tanya (@tanya_cleanhome στο TikTok) μοιράστηκε το δικό της απλό μυστικό για καθαρούς και γυαλιστερούς πάγκους κουζίνας.

Τι θα χρειαστείτε

Μαγειρική σόδα (baking soda)

Υγρό πιάτων

Ζεστό νερό

Πανί μικροϊνών

(προαιρετικά) Πανάκι καθαρισμού για τζάμια

Οδηγίες

Αναμείξτε μαγειρική σόδα, λίγο υγρό πιάτων και νερό για να δημιουργήσετε μια παχύρευστη πάστα. Απλώστε την πάστα απευθείας πάνω στους λεκέδες από καφέ ή τσάι και αφήστε τη να δράσει για λίγα λεπτά, ώστε να διαλυθούν τα κατάλοιπα. Με ένα υγρό πανί μικροϊνών, τρίψτε απαλά την επιφάνεια. Προσέξτε να μην το παρακάνετε με το σαπούνι — λίγη ποσότητα αρκεί. Σκουπίστε με καθαρό, νωπό πανί και στη συνέχεια περάστε με ένα πανί για τζάμια για έξτρα λάμψη!

Το αποτέλεσμα; Καθαροί και λαμπεροί πάγκοι που δείχνουν σαν καινούργιοι.

Σημαντικές προφυλάξεις

Αν και η μαγειρική σόδα είναι εξαιρετικό φυσικό καθαριστικό, δεν είναι κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες. Λόγω της ελαφρώς λειαντικής της φύσης:

Αποφύγετέ τη σε πάγκους από φυσική πέτρα (όπως γρανίτης ή μάρμαρο), γιατί μπορεί να προκαλέσει γρατζουνιές ή φθορά στο φινίρισμα.

Είναι ασφαλής σε laminate, ανοξείδωτο ατσάλι (inox), και κεραμικά — αλλά πάντα με μέτρο.

Πριν τη χρήση, δοκιμάστε σε μια μικρή, μη εμφανή περιοχή.

Πώς λειτουργεί η μαγειρική σόδα

Η μαγειρική σόδα καταπολεμά τους λεκέδες με τρεις τρόπους:

Ελαφριά τριβή – αφαιρεί την επίμονη βρωμιά χωρίς να καταστρέφει την επιφάνεια (όταν χρησιμοποιείται σωστά).

Αλκαλικό pH – εξουδετερώνει όξινες ουσίες που προκαλούν λεκέδες (όπως καφές, κρασί, σάλτσα ντομάτας).

Απορροφά τους λεκέδες από την επιφάνεια.

Για επίμονους λεκέδες, απλώστε την πάστα, καλύψτε με μεμβράνη και αφήστε τη όλη νύχτα. Την επόμενη μέρα, σκουπίστε απαλά με ένα νωπό πανί.

Οικονομική λύση για το σπίτι

Η μαγειρική σόδα αποτελεί μία από τις πιο οικονομικές και αποτελεσματικές λύσεις καθαρισμού για όλο το σπίτι.

Πηγή: enikos.gr