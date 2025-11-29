Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη λόγω της Λαμπαδηδρομίας για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
Σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 1 και την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, λόγω της διέλευσης της Ολυμπιακής Φλόγας των XXV Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano Cortina 2026. Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, θα εφαρμόζονται περιορισμοί στη στάση, στάθμευση και κυκλοφορία οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής της λαμπαδηδρομίας.
Ρυθμίσεις της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου 2025
Από τις 14:00 δεν θα επιτρέπεται η στάθμευση (στο ρεύμα πορείας της Φλόγας), ενώ από τις 16:00 θα διακόπτεται σταδιακά η κυκλοφορία και η στάση όλων των οχημάτων, ανάλογα με το σημείο διέλευσης της Φλόγας. Οι ρυθμίσεις αφορούν τις εξής οδούς του Δήμος Θεσσαλονίκης:
- Διαγόρα (από ο.α. 140 έως Γρ. Λαμπράκη)
- Γρ. Λαμπράκη (από Διαγόρα έως Κατσιμίδη)
- Κατσιμίδη (από Γρ. Λαμπράκη έως Αγίου Δημητρίου)
- Αγίου Δημητρίου (από Κατσιμίδη έως Γ’ Σεπτεμβρίου)
- Λεωφ. Γ’ Σεπτεμβρίου (από Στ. Κυριακίδη έως Εγνατία)
- Εγνατία (από Γ’ Σεπτεμβρίου έως Καραολή & Δημητρίου των Κυπρίων)
- Δωδεκανήσου (καθ’ όλο το μήκος)
- Σαλαμίνος (καθ’ όλο το μήκος)
- Ν. Κουντουριώτου (από Σαλαμίνος έως Ι. Δραγούμη)
- Λεωφ. Νίκης (από Ι. Δραγούμη έως Εθν. Αμύνης)
- 30ης Οκτωβρίου (καθ’ όλο το μήκος)
- Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου (από 30ης Οκτωβρίου έως Βασιλείου Χατζή)
Οι εκδηλώσεις της ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθούν γύρω στις 18:30.
Ρυθμίσεις της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου 2025
Από τις 06:00 θα απαγορεύεται η στάθμευση στο ρεύμα πορείας της Φλόγας, ενώ από τις 08:30 θα διακόπτεται σταδιακά η κυκλοφορία και η στάση όλων των οχημάτων στις παρακάτω οδούς:
- Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου (από 30ης Οκτωβρίου έως Αγίας Τριάδος)
- Αγίας Τριάδος (από Μεγ. Αλεξάνδρου έως Βασ. Όλγας)
- Λεωφ. Βασ. Γεωργίου (από Αγίας Τριάδος έως Γ’ Σεπτεμβρίου)
- Μ. Ανδρόνικου (καθ’ όλο το μήκος)
- Τσιμισκή (καθ’ όλο το μήκος)
- Πολυτεχνείου (από Κατούνη έως 26ης Οκτωβρίου)
- Παλαιού Σταθμού (από 26ης Οκτωβρίου έως Αναγεννήσεως)
Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν περίπου στις 10:00.
Συστάσεις προς τους οδηγούς
Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Οι οδηγοί καλούνται:
- να απομακρύνουν έγκαιρα τα οχήματά τους από το δρομολόγιο της λαμπαδηδρομίας,
- να αποφεύγουν την κίνηση στις συγκεκριμένες οδούς κατά τις ώρες των ρυθμίσεων,
- να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των τροχονόμων.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλή διεξαγωγή της Λαμπαδηδρομίας, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τελετουργικά των επερχόμενων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.
