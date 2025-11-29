Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη λόγω της Λαμπαδηδρομίας για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 1 και την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, λόγω της διέλευσης της Ολυμπιακής Φλόγας των XXV Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano Cortina 2026. Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, θα εφαρμόζονται περιορισμοί στη στάση, στάθμευση και κυκλοφορία οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής της λαμπαδηδρομίας.

Ρυθμίσεις της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου 2025

Από τις 14:00 δεν θα επιτρέπεται η στάθμευση (στο ρεύμα πορείας της Φλόγας), ενώ από τις 16:00 θα διακόπτεται σταδιακά η κυκλοφορία και η στάση όλων των οχημάτων, ανάλογα με το σημείο διέλευσης της Φλόγας. Οι ρυθμίσεις αφορούν τις εξής οδούς του Δήμος Θεσσαλονίκης:

Διαγόρα (από ο.α. 140 έως Γρ. Λαμπράκη)

Γρ. Λαμπράκη (από Διαγόρα έως Κατσιμίδη)

Κατσιμίδη (από Γρ. Λαμπράκη έως Αγίου Δημητρίου)

Αγίου Δημητρίου (από Κατσιμίδη έως Γ’ Σεπτεμβρίου)

Λεωφ. Γ’ Σεπτεμβρίου (από Στ. Κυριακίδη έως Εγνατία)

Εγνατία (από Γ’ Σεπτεμβρίου έως Καραολή & Δημητρίου των Κυπρίων)

Δωδεκανήσου (καθ’ όλο το μήκος)

Σαλαμίνος (καθ’ όλο το μήκος)

Ν. Κουντουριώτου (από Σαλαμίνος έως Ι. Δραγούμη)

Λεωφ. Νίκης (από Ι. Δραγούμη έως Εθν. Αμύνης)

30ης Οκτωβρίου (καθ’ όλο το μήκος)

Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου (από 30ης Οκτωβρίου έως Βασιλείου Χατζή)

Οι εκδηλώσεις της ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθούν γύρω στις 18:30.

Ρυθμίσεις της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου 2025

Από τις 06:00 θα απαγορεύεται η στάθμευση στο ρεύμα πορείας της Φλόγας, ενώ από τις 08:30 θα διακόπτεται σταδιακά η κυκλοφορία και η στάση όλων των οχημάτων στις παρακάτω οδούς:

Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου (από 30ης Οκτωβρίου έως Αγίας Τριάδος)

Αγίας Τριάδος (από Μεγ. Αλεξάνδρου έως Βασ. Όλγας)

Λεωφ. Βασ. Γεωργίου (από Αγίας Τριάδος έως Γ’ Σεπτεμβρίου)

Μ. Ανδρόνικου (καθ’ όλο το μήκος)

Τσιμισκή (καθ’ όλο το μήκος)

Πολυτεχνείου (από Κατούνη έως 26ης Οκτωβρίου)

Παλαιού Σταθμού (από 26ης Οκτωβρίου έως Αναγεννήσεως)

Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν περίπου στις 10:00.

Συστάσεις προς τους οδηγούς

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Οι οδηγοί καλούνται:

να απομακρύνουν έγκαιρα τα οχήματά τους από το δρομολόγιο της λαμπαδηδρομίας,

να αποφεύγουν την κίνηση στις συγκεκριμένες οδούς κατά τις ώρες των ρυθμίσεων,

να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλή διεξαγωγή της Λαμπαδηδρομίας, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τελετουργικά των επερχόμενων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.