Ο “χάρτης” των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ από σήμερα έως την Παρασκευή – Ποιοι πάνε ταμείο

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Κατά την περίοδο 9 Φεβρουαρίου έως 13 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 70.500.000 ευρώ σε 93.900 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Από τις 9 Φεβρουαρίου έως τις 13 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 26.000.000 ευρώ σε 43.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 4.000.000 ευρώ σε 6.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.500.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

