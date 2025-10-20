MENOY

Ο “χάρτης” των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ από σήμερα έως την Παρασκευή

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Κατά την περίοδο 20 έως 24 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 75.027.009,91 ευρώ σε 86.814 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

  1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
  • Στις 20 Οκτωβρίου θα καταβληθούν  14.487.009,91 ευρώ σε  29.454  δικαιούχους για λοιπές παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας, ασθενείας και ατυχημάτων).
  • Από 20 έως 24 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 17.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  1. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
  • 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 40.000 ευρώ σε 60 δικαιούχους για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

