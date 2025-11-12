Νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης – Ποιες ημέρες

Νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, από τις 10.00 το βράδυ έως τις 6.00 της επόμενης ημέρας, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες στο οδικό τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο της συμβολής της εξωτερικής Περιφερειακής Οδού με την ανατολική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης (ανισόπεδος κόμβος Α/Κ 5) έως τον ισόπεδο κόμβο της συμβολής με την οδό Εθνικής Αντιστάσεως ( ισόπεδος κόμβος Ι/Κ 13). Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στη δεξιά πλευρά του συγκεκριμένου οδικού τμήματος, επί των ερεισμάτων, με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας, τμηματικά.

Τα συνεργεία που θα εκτελούν τις συγκεκριμένες εργασίες είναι κινητά και ο χρόνος αποκλεισμού του οδικού τμήματος θα είναι σχετικά μικρός.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.