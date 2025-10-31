MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στη Μουδανιών από την Δευτέρα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στο τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο του αεροδρομίου έως τον ισόπεδο κόμβο της οδού Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, από τις 9.00 το βράδυ έως τις 06.00 το πρωί της επόμενης ημέρας, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Η Ρωσία κατέρριψε 130 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου στην Αγίων Πάντων – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

“Φρένο” στην οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων του Ηρακλή για το ματς με την Αναγέννηση Καρδίτσας βάζει η ΕΛ.ΑΣ.

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ώρα πριν

Δήμος Λαγκαδά: Κατάργηση του τέλους ομβρίων από το νέο έτος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: Συμφωνεί η κυβέρνηση με τη βουλευτή της Σ. Βούλτεψη ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρανομεί;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νεαροί έκρυβαν κάτω από τη σέλα της μηχανής ένα πακέτο με χασίς και μια ζυγαριά ακριβείας