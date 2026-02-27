MENOY

Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης και σήμερα στη δυτική εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης

Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στη δυτική εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, από τις 10.00 το βράδυ έως τις 06.00 το πρωί της επόμενης ημέρας, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες διαγράμμισης οριογραμμών και αξονικών γραμμών στο τμήμα της οδού από τον κόμβο Κ5 (κόμβος νοσοκομείου «Παπαγεωργίου») έως τον κόμβο Κ16 (κόμβος λαχαναγοράς) και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας. Στα σημεία εκτέλεσης των εργασιών συμπεριλαμβάνονται οι κλάδοι εισόδου-εξόδου και οι κυκλικοί κόμβοι Ευκαρπίας, Μακρυγιάννη και Μαιάνδρου.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

