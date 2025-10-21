MENOY

Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης αύριο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν.Μουδανιών

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Nυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, από τον ανισόπεδο κόμβο Θέρμης έως τον ανισόπεδο κόμβο Νέου Ρυσίου, θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από το βράδυ της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου στις 9.00 μ.μ. έως τις 06.00 το πρωί της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου 2025, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

