MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης απόψε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Nυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, από τον ανισόπεδο κόμβο του αεροδρομίου έως τον ισόπεδο κόμβο της οδού Βούλγαρη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από απόψε το βράδυ στις 9.00 μ.μ. έως τις 06.00 το πρωί της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου 2025, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Κατερίνα Καινούργιου για Δέσποινα Βανδή: Θλιβερό να συγκρίνεται μια δολοφονία με τη μεταφορά μιας τραγουδίστριας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Οι σοκαριστικοί διάλογοι των 22χρονων μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: “Που πας να με μπλέξεις” – “Έχω άνθρωπο από μέσα”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συναντήσεις του Μιχάλη Μπεκίρη με εκπροσώπους επιστημονικών και παραγωγικών φορέων της Β. Ελλάδας

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Γιάννης Ζουγανέλης για Διονύση Σαββόπουλο: “Έφυγε ένα μέρος του μέλλοντος μου, φύγανε κομμάτια από την ψυχή μου”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Γκιουλέκας: Οι τρεις πρωτοβουλίες του ΥΜΑΘ για την ανάπτυξη Μακεδονίας και Θράκης – Ζωηρό το ενδιαφέρον Μητσοτάκη για τη Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 52χρονος ζητούσε από 9χρονο να του στέλνει φωτογραφίες φορώντας μόνο εσώρουχο- Ήταν φίλος της οικογένειας του παιδιού