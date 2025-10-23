Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης απόψε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

Nυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, από τον ανισόπεδο κόμβο του αεροδρομίου έως τον ισόπεδο κόμβο της οδού Βούλγαρη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από απόψε το βράδυ στις 9.00 μ.μ. έως τις 06.00 το πρωί της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου 2025, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.