Κομοτηνή: Διακοπή της κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων – Πώς διεξάξεται η κίνηση των οχημάτων

Διακόπτεται λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων από τις 12:00 σήμερα και μέχρι νεωτέρας, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου «Εγνατία Οδός», από τον Ανατολικό Κόμβο Κομοτηνής (Χ.Θ. 567+500) έως και τον Δυτικό Κόμβο Κομοτηνής (Χ.Θ. 561+500) στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες διαδρομές ως ακολούθως: