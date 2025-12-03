MENOY

Κομοτηνή: Διακοπή της κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων – Πώς διεξάξεται η κίνηση των οχημάτων

Διακόπτεται λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων από τις 12:00 σήμερα και μέχρι νεωτέρας, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου «Εγνατία Οδός», από τον Ανατολικό Κόμβο Κομοτηνής (Χ.Θ. 567+500) έως και τον Δυτικό Κόμβο Κομοτηνής (Χ.Θ. 561+500) στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες διαδρομές ως ακολούθως:

  • Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί της Εγνατίας οδού με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη, θα εκτρέπονται στον ανατολικό κόμβο εξόδου Κομοτηνής και θα διέρχονται από την πόλη της Κομοτηνής κινούμενα διαδοχικά μέσω των οδών Κωνσταντινουπόλεως – Ι. Σισμάνογλου – Ζυμβρακάκη – Κουρτίδη – Κοσμίου – Πρωταγόρα – Π. Τσαλδάρη – Κακουλίδου – Συμεωνίδου – Υψηλάντου – Μακαρίου Γ. και Μεραρχίας Σερρών. Εν συνεχεία θα εισέρχονται στην Ε.Ο. Κομοτηνής – Ξάνθης και διαμέσω αυτής, θα επανεισέρχονται στην Εγνατία Οδό, ανάλογα με την επικρατούσα κατάσταση, είτε μέσω του δυτικού κόμβου εξόδου Κομοτηνής είτε:
  • τα οχήματα ελαφρύτερα των 3.5 τόνων μέσω του Α/Κ Ιάσμου και
  • τα οχήματα βαρύτερα των 3.5 τόνων μέσω του Α/Κ Βαφέικων – Ανατολικού Ξάνθης.

