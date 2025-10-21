Κλήρωση Τζόκερ: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή (19/10) η υπ’ αριθμόν 2977 κλήρωση του Τζόκερ, με τον τυχερό της πρώτης κατηγορίας να κερδίζει τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 4, 17, 30, 38, 40. Τζόκερ είναι ο αριθμός 9.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ. Βρέθηκε ένας τυχερός με πέντε επιτυχίες στην δεύτερη κατηγορία που κερδίζει 100.000 ευρώ.

Δείτε ΕΔΩ τα αποτελέσματα