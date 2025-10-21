MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Κλήρωση Τζόκερ: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ

|
THESTIVAL TEAM

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή (19/10) η υπ’ αριθμόν 2977 κλήρωση του Τζόκερ, με τον τυχερό της πρώτης κατηγορίας να κερδίζει τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 417303840. Τζόκερ είναι ο αριθμός 9.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ. Βρέθηκε ένας τυχερός με πέντε επιτυχίες στην δεύτερη κατηγορία που κερδίζει 100.000 ευρώ.

Δείτε ΕΔΩ τα αποτελέσματα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Κακλαμάνης σε Κωνσταντοπούλου: Δίνετε ασίστ στον κ. Μητσοτάκη και βάζει τρίποντα, δεν το καταλαβαίνετε; – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία η άρση ασυλίας της προέδρου της Ζ. Κωνσταντοπούλου για συμμετοχή της σε αγροτικά μπλόκα

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Δώρα Παντέλη: Με τον άντρα μου κάναμε το σύμφωνο συμβίωσης μετά από 13 μέρες και έμεινα έγκυος μετά από 3 μήνες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 10χρονο παιδί έπειτα από σοβαρό τροχαίο

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

ΟΗΕ: Κραυγή αγωνίας για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα – “Είναι ανεπαρκής, ανοίξτε τα συνοριακά περάσματα”

LIFESTYLE 37 δευτερόλεπτα πριν

Άλκηστις Πρωτοψάλτη για Σαββόπουλο: “Διονύση μου, καλλιτέχνη μου, τι βόμβα έσκασε στην ψυχή μου”