Κλείνει αύριο τμήμα της ΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης στην Πιερία – Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

THESTIVAL TEAM

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σε τμήμα της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης (Σήραγγα Τ4), λόγω εκτέλεσης έκτακτων εργασιών, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας.

Συγκεκριμένα, αύριο Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 από ώρα 6.30 έως ώρα 7.30 ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, εάν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα, θα ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, από τον Νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (434 χιλιόμετρο) έως τον Βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (438 χιλιόμετρο) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας (προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη) του αυτοκινητόδρομου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της Περιφερειακής Οδού Κατερίνης ή εναλλακτικά μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης.

Επιπρόσθετα, για τα οχήματα που κινούνται από την πόλη της Κατερίνης με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, η είσοδος του ημιανισόπεδου Ανατολικού κόμβου Κατερίνης, θα παραμείνει κανονικά σε κυκλοφορία.

«Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων», καταλήγει η ανακοίνωση.

Εθνική Οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης Πιερία

