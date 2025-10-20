Καθαρίστε τον φούρνο σας με τον πιο απλό και πιο αποτελεσματικό τρόπο!

Ο καθαρισμός του φούρνου μπορεί να φαίνεται σαν μια δύσκολη και χρονοβόρα εργασία, αλλά με τη σωστή μέθοδο μπορείτε να το κάνετε εύκολα και αποτελεσματικά. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να καθαρίσετε τον φούρνο σας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, χρησιμοποιώντας φυσικά υλικά που ίσως έχετε ήδη στο σπίτι σας.

Υλικά που θα χρειαστείτε:



Μαγειρική σόδα

Ξίδι

Νερό

Σφουγγάρι ή πανί

Ένα μπουκάλι ψεκασμού

Βήμα 1: Αφαιρέστε τα ράφια του φούρνου

Πριν ξεκινήσετε, βγάλτε όλα τα ράφια από τον φούρνο και πλύνετέ τα ξεχωριστά με ζεστό νερό και σαπούνι. Μπορείτε να τα αφήσετε να μουλιάσουν για να μαλακώσουν τα λίπη και οι καμένες τροφές.

Βήμα 2: Φτιάξτε πάστα από μαγειρική σόδα

Ανακατέψτε ½ φλιτζάνι μαγειρική σόδα με λίγο νερό για να δημιουργήσετε μια παχιά πάστα. Απλώστε την πάστα σε όλο το εσωτερικό του φούρνου, ιδιαίτερα στις περιοχές με καμένα λίπη και βρωμιά. Αποφύγετε τις αντιστάσεις.

Βήμα 3: Αφήστε την πάστα να δράσει

Αφήστε την πάστα να δράσει για τουλάχιστον 12 ώρες ή, ιδανικά, όλη τη νύχτα. Η μαγειρική σόδα θα διασπάσει τα καμένα υπολείμματα τροφών και τη βρωμιά.

Βήμα 4: Καθαρίστε την πάστα

Μετά την πάροδο του χρόνου δράσης, χρησιμοποιήστε ένα νωπό πανί ή σφουγγάρι για να καθαρίσετε την πάστα και τις βρωμιές που έχουν απομακρυνθεί από την επιφάνεια του φούρνου. Αν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα για πιο δύσκολους λεκέδες.

Βήμα 5: Ψεκάστε με ξίδι

Βάλτε ξίδι σε ένα μπουκάλι ψεκασμού και ψεκάστε στο εσωτερικό του φούρνου, ιδιαίτερα στα σημεία όπου μπορεί να υπάρχουν υπολείμματα της πάστας μαγειρικής σόδας. Το ξίδι θα αντιδράσει με τη μαγειρική σόδα και θα αφαιρέσει τα υπολείμματα, ενώ ταυτόχρονα θα απολυμάνει τον φούρνο.

Μπορεί να σας πάρει λίγο παραπάνω αλλά ο φούρνος σας θα λάμψει.

Βήμα 6: Στεγνώστε και τοποθετήστε τα ράφια

Σκουπίστε το εσωτερικό του φούρνου με ένα καθαρό, στεγνό πανί και τοποθετήστε τα καθαρισμένα ράφια πίσω στη θέση τους.

Extra Tip: Για τον καθαρισμό του τζαμιού

Φτιάξτε μια πάστα με μαγειρική σόδα και νερό και απλώστε την στο τζάμι της πόρτας του φούρνου. Αφήστε την να δράσει για 30 λεπτά και καθαρίστε με ένα πανί.

Με αυτή τη μέθοδο, ο φούρνος σας θα είναι ξανά καθαρός, χωρίς σκληρές χημικές ουσίες, και θα φαίνεται σαν καινούργιος!

Πηγή: spirossoulis.com