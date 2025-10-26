Καθαρά πατώματα: Το απλό κόλπο για να “απωθούν τη σκόνη” με ένα μείγμα 2 συστατικών

Ο καθαρισμός του σπιτιού μπορεί να φαίνεται κουραστικός, ειδικά όταν μαζεύονται πολλές μικρές δουλειές μέσα στην εβδομάδα. Κάποιες εργασίες τελειώνουν γρήγορα, άλλες όμως όπως το συχνό καθάρισμα των πατωμάτων απαιτούν περισσότερο χρόνο και προσπάθεια. Ένας ειδικός αποκάλυψε ένα απλό μείγμα για σφουγγάρισμα που «απωθεί τη σκόνη» και διατηρεί τα πατώματα καθαρά για περισσότερο χρόνο.

Πατώματα: Το απλό κόλπο για να διατηρούνται καθαρά, σύμφωνα με ειδικό

Τα πατώματα λερώνονται εύκολα από τρίχες κατοικιδίων, λεκέδες, γρατζουνιές και καθημερινές ακαθαρσίες, κάνοντάς τα να φαίνονται θαμπά και απεριποίητα.

Ο Richard McKay, ειδικός στα δάπεδα και διευθυντής της εταιρείας Sprung, αποκάλυψε ένα απλό μυστικό για πεντακάθαρα πατώματα. Το μυστικό είναι η προσθήκη μιας μικρής ποσότητας μαλακτικού ρούχων στο νερό για το σφουγγάρισμα.

Όπως ανέφερε ο ειδικός, προσθέτοντας 1 με 2 κουταλάκια του γλυκού μαλακτικό ρούχων σε 1 λίτρο ζεστού νερού και σφουγγαρίζοντας με ένα πανί μικροϊνών, δημιουργείται μια λεπτή στρώση πάνω στο πάτωμα που απωθεί τη σκόνη, τη βρωμιά και τις τρίχες.

Το μαλακτικό περιέχει κατιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, που αφήνουν το δάπεδο λείο εμποδίζοντας τη σκόνη και χνούδια να κολλήσουν στην επιφάνεια — όπως ακριβώς κάνει και στα ρούχα. Είναι ιδανικό για σπίτια με παιδιά και κατοικίδια, καθώς μειώνει τη συχνότητα καθαρισμού και αφήνει ένα υπέροχο άρωμα φρεσκάδας.

Συμβουλές για καλύτερα αποτελέσματα στον καθαρισμό

Μην υπερβάλλετε με το νερό. Χρησιμοποιήστε ελαφρώς νωπό πανί, ειδικά σε δάπεδα laminate, ξύλου ή βινυλίου.

Αν προτιμάτε μια φυσική λύση, μπορείτε να αναμείξετε:

1 κουταλάκι λευκό ξύδι

μερικές σταγόνες αιθέριο έλαιο της αρεσκείας σας

Αυτό το φυσικό μείγμα:

απωθεί τη σκόνη

εξουδετερώνει τις οσμές και

αφήνει το πάτωμα φρέσκο και ευωδιαστό.

Για πιο επίμονους λεκέδες, χρησιμοποιήστε μαγικό σφουγγάρι (magic eraser) αντί να βρέχετε το πάτωμα υπερβολικά.

Τέλος, αποφύγετε τα ισχυρά καθαριστικά και προτιμήστε ένα ουδέτερο καθαριστικό pH με πανί μικροϊνών για ήπιο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

