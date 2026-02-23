Καθαρά Δευτέρα: Πώς να πετάξετε σωστά χαρταετό – Χρήσιμες συμβουλές για μικρούς και μεγάλους

Το πέταγμα του χαρταετού αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα έθιμα της Καθαράς Δευτέρας, μικροί και μεγάλοι βγαίνουν σε ανοιχτούς χώρους για να τηρήσουν την παράδοση και να γεμίσουν τον ουρανό με χρώματα.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι το σωστό πέταγμα ξεκινά από την επιλογή του κατάλληλου χώρου. Ιδανικές είναι οι ανοιχτές περιοχές, όπως λόφοι, παραλίες και χωράφια, χωρίς καλώδια της ΔΕΗ ή δέντρα.

Εξίσου σημαντικός είναι και ο άνεμος. Ο μέτριος και σταθερός αέρας θεωρείται ιδανικός, καθώς βοηθά τον χαρταετό να ανέβει ομαλά και να διατηρηθεί ψηλά.

Για σωστή απογείωση, χρειάζονται συνήθως δύο άτομα: ο ένας κρατά τον χαρταετό και ο άλλος το σκοινί. Με ένα ελαφρύ τράβηγμα και τη βοήθεια του ανέμου, ο χαρταετός μπορεί να πάρει ύψος.

Οι ειδικοί προειδοποιούν για την ασφάλεια, καθώς κάθε χρόνο καταγράφονται ατυχήματα, κυρίως από επαφή με καλώδια ρεύματος.

Το πέταγμα του χαρταετού, πέρα από παιχνίδι, συμβολίζει την ελευθερία και την πνευματική ανάταση, στοιχεία που συνδέονται με το νόημα της ημέρας.