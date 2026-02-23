MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πώς να πετάξετε σωστά χαρταετό – Χρήσιμες συμβουλές για μικρούς και μεγάλους

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το πέταγμα του χαρταετού αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα έθιμα της Καθαράς Δευτέρας, μικροί και μεγάλοι βγαίνουν σε ανοιχτούς χώρους για να τηρήσουν την παράδοση και να γεμίσουν τον ουρανό με χρώματα.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι το σωστό πέταγμα ξεκινά από την επιλογή του κατάλληλου χώρου. Ιδανικές είναι οι ανοιχτές περιοχές, όπως λόφοι, παραλίες και χωράφια, χωρίς καλώδια της ΔΕΗ ή δέντρα.

Εξίσου σημαντικός είναι και ο άνεμος. Ο μέτριος και σταθερός αέρας θεωρείται ιδανικός, καθώς βοηθά τον χαρταετό να ανέβει ομαλά και να διατηρηθεί ψηλά.

Για σωστή απογείωση, χρειάζονται συνήθως δύο άτομα: ο ένας κρατά τον χαρταετό και ο άλλος το σκοινί. Με ένα ελαφρύ τράβηγμα και τη βοήθεια του ανέμου, ο χαρταετός μπορεί να πάρει ύψος.

Οι ειδικοί προειδοποιούν για την ασφάλεια, καθώς κάθε χρόνο καταγράφονται ατυχήματα, κυρίως από επαφή με καλώδια ρεύματος.

Το πέταγμα του χαρταετού, πέρα από παιχνίδι, συμβολίζει την ελευθερία και την πνευματική ανάταση, στοιχεία που συνδέονται με το νόημα της ημέρας.

Καθαρά Δευτέρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης με αθλητικά είδη στα Σπάτα

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Λευτέρης Πανταζής για Κόνι Μεταξά: Aν γύριζα τον χρόνο πίσω θα ήθελα να μην χώριζα, να ήμασταν και οι δυο γονείς κοντά στο παιδί

ΚΑΙΡΟΣ 2 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Ενοχλημένη η Καίτη Γαρμπή με τον Gio Kay: Μιλάει η Ελένη Δήμου και την αντιμετωπίζετε κάπως ειρωνικά, κάνουμε μια δουλειά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Λήμνος: Αίτημα για κήρυξη του νησιού σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης – Εκτεταμένες καταστροφές λόγω των πλημμυρικών φαινομένων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Μέχρι τι ώρα θα είναι ανοιχτό σήμερα το Καπάνι για την αγορά σαρακοστιανών