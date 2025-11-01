MENOY

Ηλεκτρικό ρεύμα: Επιστρέφει από σήμερα το χειμερινό ωράριο στο διζωνικό τιμολόγιο

Αύριο, Σάββατο, 1η Νοεμβρίου θα κάνει πρεμιέρα το χειμερινό ωράριο για το διζωνικό τιμολόγιο ρεύματος (το παλιό “νυχτερινό”).

Επισημαίνεται πως αυτό θα διαρκέσει έως τις 31 Μαρτίου 2026 και το ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

-Στη μεσημβρινή ζώνη είναι από 2 μ.μ. – 3 μ.μ.
-Στη νυχτερινή ζώνη είναι από 2 π.μ. – 5 π.μ.

Υπενθυμίζεται πως σκοπός του διζωνικού συστήματος μειωμένης τιμολόγησης είναι η πρόσβαση των καταναλωτών σε ηλεκτρικό ρεύμα, τις ώρες που είναι πιο φθηνό.

Οι πολίτες μπορούν να «τσεκάρουν» εάν έχουν νυχτερινό ρεύμα με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

-Είτε μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΔΔΗΕ. Οι πολίτες συμπληρώνουν τον αριθμό της παροχής τους και ελέγχουν αν έχουν διζωνική τιμολόγηση.

-Είτε μέσω ενός εκκαθαριστικού λογαριασμού ρεύματος. Στον λογαριασμό αναγράφεται ένα «Ν» (π.χ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ: Γ1Ν Οικιακό Τιμολόγιο) και υπάρχει ξεχωριστή χρέωση για τις νυχτερινές ώρες.

-Είτε μέσω του πίνακα εγκατάστασης. Υπάρχει ξεχωριστή ένδειξη καταμέτρησης της κατανάλωσης ή ένα λαμπάκι που θα ανάβει τις ώρες που είναι ενεργοποιημένο το νυχτερινό ρεύμα.

-Είτε μέσω του παρόχου τους. Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας και να ρωτήσουν αν έχουν αυτήν την υπηρεσία.


Η αλλαγή

Με αυτόματο τρόπο γίνεται η αλλαγή στο νέο ωράριο νυχτερινού ρεύματος και ο πολίτης δεν χρειάζεται να προβεί σε καμία ενέργεια.

Ωστόσο υπάρχουν καταναλωτές με παλιούς μετρητές οι οποίοι δεν θα ενταχθούν αυτόματα στο νέο σύστημα. Αν ανήκουν οι πολίτες σε αυτούς, τότε μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ για την αντικατάσταση του μετρητή τους , χωρίς να έχουν κάποιο.

Η αίτηση

Οι πολίτες μπορούν να κάνουν αίτηση για την απόκτηση του νυχτερινού ρεύματος :

-Είτε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του ΔΕΔΔΗΕ.
-Είτε να καλέσουν στο τηλέφωνο 800 400 4000 χωρίς χρέωση.

Ηλεκτρικό ρεύμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

