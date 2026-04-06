Fuel Pass: Αλλάζει ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων μετά τα τεχνικά προβλήματα

Σε αλλαγή της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων προχώρησε η κυβέρνηση για το Fuel Pass, μετά το «μπλοκάρισμα» της πλατφόρμας vouchers.gov.gr από τη μαζική είσοδο χιλιάδων πολιτών.

Κατά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας καταγράφηκε ιδιαίτερα αυξημένη επισκεψιμότητα, που οδήγησε σε επιβάρυνση των υπολογιστικών συστημάτων και καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση.

Πλέον, οι αιτήσεις δεν θα υποβάλλονται ελεύθερα για όλους, αλλά με «κόφτη» το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ώστε να κατανέμεται η επισκεψιμότητα και να αποφεύγονται νέα τεχνικά προβλήματα.

Συγκεκριμένα, το νέο χρονοδιάγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Την Τρίτη 7 Απριλίου 2026, αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 1, 2 και 3.

Την Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, η πλατφόρμα ανοίγει για όσους έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 4, 5, 6 και 7.

Την Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, σειρά έχουν οι δικαιούχοι με ΑΦΜ που λήγει σε 8, 9 και 0.

Από την Παρασκευή 10 Απριλίου 2026 και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας στις 30 Απριλίου, η πλατφόρμα θα είναι ξανά ανοιχτή για όλους, χωρίς περιορισμούς.

Σημειώνεται ότι τις πρώτες ώρες περισσότεροι από 160.000 πολίτες υπέβαλαν αίτηση, ενώ τα logins ξεπέρασαν τα 3.000 ανά δευτερόλεπτο. Για τον λόγο αυτό, ζητείται η κατανόηση των πολιτών.

Όσοι προσπάθησαν να κάνουν αίτηση και δεν τα κατάφεραν, θα πρέπει πλέον να περιμένουν την ημέρα που αντιστοιχεί στο τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, παρακολουθούν την πορεία των αιτήσεων και προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της πλατφόρμας.

Για τους πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ή έχουν απορίες, λειτουργεί helpdesk στο 2102154173 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00), ενώ υπάρχει και δυνατότητα επικοινωνίας μέσω email στο FuelPass2026@ktpae.gr.