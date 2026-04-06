“Έπεσε” με το… καλησπέρα η πλατφόρμα για το Fuel Pass

Πολλά προβλήματα αντιμετωπίζουν χιλιάδες φορολογούμενοι που προσπαθούν να υποβάλλουν αίτηση για το Fuel Pass.

Αυτή την ώρα η καθυστέρηση για να ανοίξει η σελίδα είναι μεγάλη και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις η ιστοσελίδα “πέφτει” καθώς δεν μπορεί να αντέξει τον φόρτο.

Πώς θα κάνετε την αίτηση

Η πλατφόρμα άνοιξε περίπου στις 16:30 το απόγευμα.

Οι πολίτες εισέρχονται στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet και εισάγουν κωδικό επιβεβαίωσης που λαμβάνουν στο κινητό τους από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ – emep.gov.gr).

Στη συνέχεια, επιβεβαιώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, επιλέγουν ή συμπληρώνουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για  το οποίο επιθυμούν να λάβουν επιδότηση και δηλώνουν τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης.

Επισημαίνεται ότι η επιδότηση μπορεί να ληφθεί είτε μέσω έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, επιλέγοντας έναν από τους διαθέσιμους παρόχους είτε μέσω απευθείας τραπεζικής κατάθεσης, με δήλωση του IBAN. Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ.

Όσοι υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα σήμερα, Μ. Δευτέρα, θα λάβουν το ποσό της επιδότησης εντός 48 ωρών, δηλαδή μέχρι και τη Μ. Τετάρτη. Όσοι πολίτες υποβάλλουν αίτηση από τη Μ. Τετάρτη και μετά, θα πληρωθούν μετά το Πάσχα, λόγω της τραπεζικής αργίας.

Η επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας (Fuel Pass) διαμορφώνεται ως εξής:

Για τα αυτοκίνητα:

  • 60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές
  • 50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για τις μοτοσικλέτες:

  • 35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές
  • 30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Τα μέτρα θα ισχύσουν για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου. Ωστόσο τυχόν αδιάθετο ποσό θα παραμείνει ενεργό στην κάρτα μέχρι τέλος Ιουλίου.

