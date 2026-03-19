Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τις εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας θα συνεχίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 από τις  07.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο έρεισμα της οδού με αποκλεισμό μόνο της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας στα παρακάτω σημεία:

  1. Από τη Χ.Θ. 10+500 έως και τη Χ.Θ. 10+800 περίπου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Χαλκηδόνα.
  2. Από τη Χ.Θ. 26+050 έως και τη Χ.Θ. 26+150 περίπου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Χαλκηδόνα.
  3. Από τη Χ.Θ. 26+900 έως και τη Χ.Θ. 26+850 περίπου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη.
  4. Από τη Χ.Θ. 26+150 έως και τη Χ.Θ. 26+050 περίπου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη.
  5. Από τη Χ.Θ. 10+700 έως και τη Χ.Θ. 10+500 περίπου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση  με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

