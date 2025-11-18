Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας από σήμερα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης

Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τρίτη 18 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, από τις 08.30 π.μ. έως τη δύση του ήλιου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες στους κλάδους εξόδου του κόμβου Κ8 (προς ανατολικά και προς δυτικά), με εκ περιτροπής αποκλεισμό μίας εκ των δύο λωρίδων κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.