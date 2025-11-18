MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας από σήμερα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τρίτη 18 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, από τις 08.30 π.μ. έως τη δύση του ήλιου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες στους κλάδους εξόδου του κόμβου Κ8 (προς ανατολικά και προς δυτικά), με εκ περιτροπής αποκλεισμό μίας εκ των δύο λωρίδων κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη Περιφερειακή Οδός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Εργατικό ατύχημα στα Χανιά – Σε κρίσιμη κατάσταση νεαρός που έπεσε από μπαλκόνι οικοδομής

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Μαρία Ηλιάκη σε Ιωσήφ Πολυζωΐδη: Έχετε κάνει σύμφωνο; Πώς να την πω; Σύζυγο ή σύντροφο;

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Δικηγόρος 36χρονης αθλήτριας: Η πελάτισσά μου αρνείται οποιαδήποτε σχέση με το συγκεκριμένο κύκλωμα

ΖΩΔΙΑ 23 ώρες πριν

Τα 3 ζώδια που προσελκύουν μεγάλη οικονομική επιτυχία έως τις 23 Νοεμβρίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θρίλερ με τον νεκρό οδηγό στον Νέο Κόσμο – “Ήταν χτυπημένος στο κεφάλι, τον καταδίωξε μηχανή” λένε μάρτυρες

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Ρωσική επίθεση στην ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού προκάλεσε πυρκαγιές σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές