Εργασίες τοποθέτησης πινακίδων σήμερα και αύριο στη δυτική εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες τοποθέτησης πινακίδων (κινδύνου, ρυθμιστικών και πληροφοριακών) σε διάφορα σημεία στη δυτική εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, από τις 06.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Θα γίνει ολιγόωρος αποκλεισμός στα σημεία εκτέλεσης των εργασιών, εφ’ όσον απαιτείται.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη Περιφερειακή Οδός

