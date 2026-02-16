MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εργασίες τοποθέτησης πινακίδων και σήμερα στη δυτική εσωτερική Περιφερειακή Οδό

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες τοποθέτησης πινακίδων (κινδύνου, ρυθμιστικών και πληροφοριακών) σε διάφορα σημεία στη δυτική εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, από τις 06.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Θα γίνει ολιγόωρος αποκλεισμός στα σημεία εκτέλεσης των εργασιών, εφ’ όσον απαιτείται.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη Περιφερειακή Οδός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Κώστας Δόξας: Τα παιδιά μας να είναι καλά, μακριά από μικροπρέπειες, κακίες και πράγματα που τα βλάπτουν

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Ζελένσκι: Οι σύμμαχοι θα παράσχουν νέα ενεργειακή και στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο εντός 10 ημερών

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Αγγελική Ηλιάδη: Όταν έμεινα έγκυος, δεν άκουσα καμία απολύτως φωνή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Σορός βρέθηκε να επιπλέει στο κανάλι του Ισθμού της Κορίνθου

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Νέοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολά στον νότιο Λίβανο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 23 ώρες πριν

ΑΔΜΗΕ: Τι σημαίνει για τους καταναλωτές και την αγορά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου