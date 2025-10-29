MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες τοποθέτησης πινακίδων αύριο στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες τοποθέτησης πινακίδων (κινδύνου, ρυθμιστικών και πληροφοριακών) σε διάφορα σημεία στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας και στο παράπλευρο οδικό δίκτυο – S/R στον Άγιο Αθανάσιο, θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, από τις 06.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Θα γίνει ολιγόωρος αποκλεισμός στα σημεία εκτέλεσης των εργασιών, εφ’ όσον απαιτείται.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με το Τμήμα Τροχαίας Πέλλας και με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Νικολέττα Ράλλη για την επιστροφή στην τηλεόραση: Δεν θα την πατήσω όπως την τελευταία φορά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Αγρίνιο: Τους έκαναν “τσακωτούς” να κλέβουν ελιές από ξένο λιοστάσι

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Τζένιφερ Λόρενς: Νόμιζα κάθε φορά που κοιμόταν ότι ήταν νεκρό, δήλωσε για τις πρώτες ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης – Σποράδων: “Να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για έγκαιρη έναρξη των δρομολογίων το 2026”, ζητούν από τον Κικίλια οι δήμαρχοι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: “Γαλάζια” ομερτά για να προστατεύσουν τους δικούς τους, “Φραπέδες” και “Χασάπηδες”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Αισθάνθηκα περήφανος που παρέλασα και εγώ – Συγκινήθηκα που ήμουν μπροστά με τη σημαία, λέει ο τυφλός σημαιοφόρος στο Αγρίνιο