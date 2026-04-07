Εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων στην Εθνική Οδό 16 Θεσσαλονίκης- Γαλάτιστας- Αρναίας – Παλαιοχωρίου πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, από τις 07.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται από κινητά συνεργεία στην είσοδο και εντός του οικισμού του Αγίου Προδρόμου.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.