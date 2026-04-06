Εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών από την ΠΚΜ

Τις παρακάτω εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

1) Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών, στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, στη Χ.Θ. 9+000 και στη Χ.Θ. 41+000 στον κλάδο εισόδου από Νέα Καλλικράτεια, καθώς και επί της Συνδετήριας οδού (οδός Προφήτη Ηλία – Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ») έως τη συμβολή της (ισόπεδος κόμβος) με την Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώνας. Οι εργασίες θα εκτελεστούν το βράδυ από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, από τις 21:00 έως 06:00 π.μ. της επομένης ημέρας, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

2) Εργασίες καθαρισμού από φερτά υλικά και αυτοφυή βλάστηση στα ερείσματα και στις επενδεδυμένες τάφρους επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών και επί της Επαρχιακής Οδού Νέων Μουδανιών – Κύκλωμα Κασσάνδρας,από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως τη Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, από τις 07.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Οι εργασίες εκτελούνται σε όλο το μήκος των συγκεκριμένων οδικών αξόνων, από κινητά συνεργεία εκατέρωθεν του οδοστρώματος κυκλοφορίας της οδού και στις δύο κατευθύνσεις, με αποκλεισμό της αντίστοιχης λωρίδας κυκλοφορίας τμηματικά.

3) Εργασίες αποκατάστασης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών, από τη Χ.Θ. 40+000 έως τη Χ.Θ. 60+500, από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως τη Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, από τις 07.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος αποκλεισμού των οδικών τμημάτων για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα είναι σχετικά μικρός και σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης και το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.