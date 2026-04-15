Εργασίες συντήρησης στην ΕΟ 2 Θεσσαλονίκης-Έδεσσας από την άλλη Τρίτη – Σε ποια σημεία

Εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου στο έρεισμα της Εθνικής Οδού 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, από τη γέφυρα Δενδροποτάμου (χ.θ. 3+500) μέχρι τον ισόπεδο κόμβο Μελισσίου Πέλλας, θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τρίτη 21 Απριλίου έως και την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, από τις 06:30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες θα εκτελούνται στη δεξιά πλευρά του οδικού τμήματος, με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και τμηματικά. Επισημαίνεται ότι τα συνεργεία που θα εκτελούν τις εργασίες θα είναι κινητά και το χρονικό διάστημα αποκλεισμού κάθε τμήματος θα είναι σχετικά μικρό.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας και το Τμήμα Τροχαίας Πέλλας, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.