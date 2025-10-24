MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες συντήρησης πρασίνου στην εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από την Πέμπτη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες συντήρησης πρασίνου (κοπή ανεπιθύμητης βλάστησης και διαμόρφωση θάμνων) θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου και την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025, από τις 06.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο έρεισμα της εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, από τον κόμβο της λαχαναγοράς (Κ16, Χ.Θ. 0+000) έως και την έξοδο της ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης (Κ5, Χ.Θ. 8+600), με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και τμηματικά.

Σημειώνεται ότι τα συνεργεία που θα εκτελούν τις συγκεκριμένες εργασίες είναι κινητά και ότι ο χρόνος αποκλεισμού των οδικών τμημάτων θα είναι σχετικά μικρός.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 4 ώρες πριν

Κίνδυνος μανίας και διπολικής διαταραχής για τα 10χρονα που “πέφτουν με τα μούτρα” στις οθόνες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Εκτός βάθρου ο Λευτέρης Πετρούνιας – Κατέκτησε την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Τζακάρτα

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Ερντογάν: Η Τουρκία είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να φιλοξενήσει μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Κορωπί: Μπροστά στα παιδιά τους ξυλοκόπησε τη σύντροφό του ο 50χρονος – Είχε συλληφθεί και το 2023 για ενδοοικογενειακή βία

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Ανατριχίλα στη Φθιώτιδα: Χτύπησε την ηλικιωμένη μητέρα του και απείλησε να την σκοτώσει

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Νέες επιδοτήσεις 1.392 δικαιούχων στο “Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ”