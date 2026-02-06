MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισμού στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής – Πότε και σε ποια σημεία

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες συντήρησης οδοφωτισμού στην οδό Μαρίνου Αντύπα και στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής (κοντά στη διασταύρωση με την οδό Μαρίνου Αντύπα) θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026, κατά τις ώρες 08.00-15.00 και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού και βασανιστηρίων έπεσε 28χρονος Αιγύπτιος στο ΚΥΤ Μαλακάσας από 5 ομοεθνείς του

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Γερμανία: Συνεχίζεται η κακοκαιρία στα βορειοανατολικά – Έκλεισε το αεροδρόμιο Βερολίνου/Βρανδεμβούργου

MEDIA NEWS 7 ώρες πριν

Σκληρή δήλωση της μητέρας της Ναταλίας Λιονάκη: Αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, ούτε θα παντρευόμουν, ούτε θα έκανα παιδιά

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 13 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 6 Φεβρουαρίου

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Τραϊάνα Ανανία: Δεν έχω περάσει καλά σαν όμορφη

ΚΑΙΡΟΣ 11 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη