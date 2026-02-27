MENOY

Εργασίες συντήρησης αύριο στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Εργασίες συντήρησης στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, από τις 07.30 π.μ. έως τις 1.30 μ.μ., ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει επιθεώρηση/συντήρηση στις σχάρες στα γραμμικά φρεάτια όμβριων στην υπογειοποίηση κάτω από τον Κυκλικό Κόμβο Ευκαρπίας (Χ.Θ. 7+800) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι εργασίες θα απαιτήσουν ολιγόωρο αποκλεισμό μιας εκ των δύο λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Θα εκτελούνται σε μία κατεύθυνση κάθε φορά (όχι ταυτόχρονος αποκλεισμός μίας λωρίδας και στις δύο κατευθύνσεις).

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

