Εργασίες συντήρησης ασφαλτοτάπητα σήμερα και αύριο στην Επαρχιακή Οδό 1 Θεσσαλονίκης – Καλοχωρίου 

Εργασίες συντήρησης του ασφαλτοτάπητα στην Επαρχιακή Οσό 1 Θεσσαλονίκης- Καλοχωρίου θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα, Σάββατο 1η Νοεμβρίου και αύριο, Κυριακή 2 Νοεμβρίου , κατά τις ώρες 07.30-19.00 και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, σε μήκος περίπου 300 μέτρων, στη συμβολή της Επαρχιακής Οδού 1 Θεσσαλονίκης- Καλοχωρίου με τον κλάδο του κόμβου Κ16 της εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.