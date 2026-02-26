MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες στην επαρχιακή Οδό 25 από τον Σταυρό έως τα όρια του νομού Χαλκιδικής

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις παρακάτω εργασίες θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Επαρχιακή Οδό 25 (Σταυρός- όρια Νομού Χαλκιδικής) καθώς και στις παράπλευρες αυτής οδούς Μακεδονίας και Μεγαλόχαρης (από το σημείο του Beach Bar Beles στη διασταύρωση με την περιμετρική οδό του οικισμού Μηλιές έως και τη θέση Φουρκέτα):

1. Κατασκευή σωληνωτών τεχνικών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, για την αντιπλημμυρική θωράκιση του οδοστρώματος της Επαρχιακής Οδού 25, των παράπλευρων οδών αυτής και του οικισμού Μηλιές, που αυτές εξυπηρετούν, με την κατασκευή εγκάρσιων στο οδόστρωμα τεχνικών

2. Κατασκευή καναλιού απορροής ομβρίων υδάτων και τοποθέτηση στηθαίων κατά μήκος του οδοστρώματος στη θέση Φουρκέτα  

3. Αποκατάσταση, ασφαλτόστρωση και επαναφορά όλων των οδών, στις οποίες έγιναν παρεμβάσεις, στην κυκλοφορία.

Ο παραπάνω αποκλεισμός θα ξεκινήσει την Πέμπτη 26-02-2026 στις 7:00 π.μ. και θα διαρκέσει έως την ολοκλήρωση των εργασιών, σε τρεις μήνες περίπου – εκτός απρόοπτων καταστάσεων κακοκαιρίας. Για την κυκλοφορία θα δοθεί ως παράκαμψη η ως άνω αναφερθείσα περιμετρική οδός, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση  με το Τμήμα Τροχαίας Ασπροβάλτας  ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

Διαβάστε μας στο Google News

